Северная Корея нашла способ профинансировать свою ядерную программу деньгами США

Агенты КНДР заработали около 800 миллионов долларов в США для финансирования северокорейской ядерной программы. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«В последние несколько лет американские компании наводнили, казалось бы, идеальные кандидаты на работу. Но они не те, за кого себя выдают. Это агенты Северной Кореи под прикрытием. По поручению своего правительства они используют украденные личные данные [американцев] и сфабрикованные резюме, чтобы рассылать их в американские компании с целью устроиться на работу», — говорится в документальном фильме редакции.

Как отмечает издание, в случае успешного трудоустройства IT-специалисты переводят свою зарплату северокорейским властям. По последним оценкам, сумма составляет около 800 миллионов долларов в год.

По словам американских чиновников, эти деньги идут на финансирование ядерной программы Северной Кореи. Они также утверждают, что некоторые северокорейские работники также взламывали системы своих работодателей.

Ранее Северная Корея осудила США и их союзников за действия, которые она назвала укреплением военных блоков и наращиванием вооружений. МИД КНДР также обвинил лидеров НАТО в том, что они представляют реализацию Северной Кореей законных суверенных прав как угрозу.