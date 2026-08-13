В Китае назвали Мекканское соглашение отражением сомнений в надежности США

Мекканское соглашение между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией отражает их сомнения по поводу американского зонтика безопасности. Как сообщает China Daily, об этом заявил профессор Института ближневосточных исследований Шанхайского университета иностранных языков Дин Лун.

По его мнению, соглашение отражает растущее недовольство среди стран Персидского залива ограниченностью США в вопросах безопасности. Договор сигнализирует о постепенном отходе от возглавляемой Вашингтоном системы безопасности на Ближнем Востоке. Страны региона все чаще стремятся к автономии в этом вопросе и диверсифицируют партнерские связи.

При этом эксперт отметил, что соглашение не свидетельствует о движении к «деамериканизации» — оно в большей степени отражает усилия по снижению зависимости от США как единственного поставщика услуг безопасности. На текущем этапе, по мнению Дин Луна, альянс останется скорее политическим, нежели ориентированным на безопасность.

Напомним, что 7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали Мекканское соглашение. Оно предусматривает, что нападение на одну из стран будет расцениваться как агрессия против всех участников соглашения.