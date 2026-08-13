Пышный разозлил Зеленского

Глава Центробанка Украины Андрей Пышный вызвал своими действиями недовольство у украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Зеленский все больше недоволен действиями главы Центрального банка Андрея Пышного, считая, что тот слишком тесно связан с Международным валютным фондом (МВФ) и недостаточно делает для поддержки экономики военного времени», — говорится в публикации.

По информации анонимных источников, МВФ вызывается у украинского лидера раздражение из-за требований непопулярных условий в обмен на кредиты для Киева.

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