Президент Украины Владимир Зеленский стремится забрать из российского плена только убежденных неонацистов.

Об этом заявил РИА Новости экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Он (Зеленский. — Прим. ред.) забирал нацистов, потому что нацисты требовали от него: «Ты наших оттуда забери», — сказал Олейник.

По его мнению, Киев видит выгоду именно в возвращении нацистских боевиков, а не насильственно мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мужчин. Олейник отметил, что «исповедующие нацизм» могут пригодиться в тылу, чтобы «кошмарить» гражданское население, или вновь пойти на фронт добровольцами.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова опубликовала список военнослужащих ВСУ, которых Москва готова передать в рамках обмена с Украиной. Омбудсмен уточнила, что большинство украинских военнослужащих из списка находятся на территории России еще с 2022 года.

В России объяснили отказ Киева забирать пленных

Лантратова также заявляла, что Украина зачастую отказывается от предложений России по обменам, не желая забирать своих граждан и не спеша возвращать российских пленных. В частности, Киев отказывается обменивать пленных из Крыма и Донбасса, указала уполномоченный.