Зеленский в интервью пожаловался на США

Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN выразил обеспокоенность недостаточной вовлеченностью Соединенных Штатов в переговорный процесс по урегулированию конфликта.

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Отвечая на вопрос журналиста о деталях мирных инициатив, которые, по слухам, были переданы Киевом Вашингтону, украинский лидер заявил о необходимости активизации роли американской стороны в продвижении мирного плана. Он подчеркнул, что для достижения прогресса в урегулировании требуется более интенсивное участие администрации США, но воздержался от конкретики, сославшись на деликатность переговоров.

Между тем, в Москве скептически отнеслись к сообщениям о наличии готовых предложений от Киева. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя данную ситуацию, заявил, что российская сторона не располагает информацией о переданных Зеленским инициативах, а американские партнеры не направляли в Москву никаких документов по дипломатическим каналам.

В противовес пессимизму Киева, в российской дипломатии отмечают наличие технической готовности к продолжению контактов с представителями США. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин подтвердил, что Москва не чинит препятствий для новых встреч со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, российская сторона открыта к переговорам и готова обсуждать любые вопросы, если они будут инициированы американскими коллегами.

Президент России Владимир Путин ранее обозначил временные ориентиры для возобновления полноформатного диалога. Выступая 28 июня, он заявил, что Москва ожидает продолжения обсуждения украинской проблематики с США, но связывает это с завершением «горячей фазы» на иранском треке.