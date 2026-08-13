Жители Нью-Йорка выступили против проведения торжественного ужина в честь вручения украинскому лидеру Владимиру Зеленскому награды «Маяк надежды» (Beacon of Hope) греческого православного храма Святого Николая.

Об этом говорится в петиции, опубликованной на сайте Orthodox Reflections.

«Я подал официальную уголовную жалобу в Министерство юстиции США, Налоговое управление США, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN), генеральным прокурорам Нью-Йорка и Нью-Джерси, а также каноническим властям Вселенского Патриархата», — заявил автор петиции Майкл Джанакос.

Он подчеркнул, что выступил против этого ужина не как политик или активист, а как греческий православный христианин, который считает, что церковь должна «защищать преследуемых, а не чтить преследователей».

Торжественный ужин по случаю вручения премии запланирован на 26 сентября 2026 года в Нью-Йорке.

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