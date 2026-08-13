В море у одного из курортов Румынии нашли дрейфующий дрон

В море рядом с румынским курортом Костинешти обнаружили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает газета Adevărul.

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Уточняется, что подозрительный объект утром 13 августа заметили сотрудники компании, проводившие работы в районе волнорезов.

Кроме того, по данным источника журналистов, один из отдыхающих заметил объект длиной около метра, дрейфовавший в воде рядом с берегом, и сообщил об этом в профильные службы. Несколько свидетелей сняли устройство на видео и передали записи местным СМИ.

Местные власти приняли решение эвакуировать людей с пляжа. Береговая охрана оцепила территорию. Один из спасателей, комментируя ситуацию, сообщил журналистам, что пока неизвестно, начинен ли объект взрывчаткой.

В настоящий момент официальных данных о принадлежности дрона пока не поступало.

Это не первый инцидент с беспилотником в Румынии. 29 июля закрыли доступ к одному из шлюзов в румынском порту Констанца после угрозы атаки БПЛА, а находившихся поблизости людей эвакуировали. Район шлюза оцепили, порт закрыли.