Украину отказались приглашать на парад страны НАТО

Польские власти не направили приглашение представителям Украины на самый масштабный за всю историю страны военный парад в Варшаве. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет ТАСС.

По данным телеканала «Общественное», в параде 15 августа, приуроченном к Дню вооруженных сил, примут участие около 1,8 тысячи военных, более 300 единиц наземной техники и 60 летательных аппаратов.

Зеленский захотел улучшить имидж Украины в Польше

При этом, помимо польских военных, к параду присоединятся военнослужащие США, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции, Румынии. Наибольшую группу среди союзников составят французские военные.

Одновременно состоится и морской парад. В мероприятии в Гдыне и Гданьске примут участие более 20 кораблей, среди которых будут в том числе и фрегаты, гидрографические суда и минные тральщики.

Напомним, что ранее отношения Польши и Украины серьезно обострились после того, как Владимир Зеленский присвоил подразделению украинской армии имя в честь пособников нацистов и участников Волынской резни. После этого польская сторона лишила Зеленского ордена Белого Орла, а он в ответ демонстративно отправил награду назад почтой. Усугубило конфликт и решение Украины утвердить закон о национальном пантеоне, в который могут внести участников Волынской резни.

Возмущение у поляков вызвала и инициатива депутатов Верховной Рады во главе с Игорем Гузем, которые выступили за переименование на украинский манер польских городов. Представитель польской партии «Конфедерация» Павел Усендек посчитал такое предложение «империалистической риторикой, основанной на псевдоисторических фантазиях».