Украину отказались приглашать на парад страны НАТО

Представителей Украины не стали приглашать на военный парад в Польше, приуроченный ко дню вооруженных сил республики.

Об этом сообщает издание «Общественное» со ссылкой на украинское министерство обороны.

«Представителей Украины не пригласили на военный парад в Польше, который пройдет в Варшаве», — сообщили представители ведомства.

При этом на параде будут присутствовать представители США, Канады, Австралии, Литвы, Румынии, Швеции и Эстонии.

Издание напоминает, что речь идет о самом большом в истории Польши военном параде. В нем примут участие около 1800 военнослужащих, 300 единиц техники и около 60 летательных аппаратов.

Между Польшей и Украиной имеет место многолетняя «война памяти» вокруг событий Второй мировой войны. Ее предметом является роль лидера Организации украинских нацилналистов (ОУН; ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры в массовой расправе над поляками на Волыни. Конфликт между сторонами обострился 26 мая, когда президент Украины Владимир Зеленский присвоил подразделению Вооруженных сил Украины имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России), что вызвало резкую критику в Варшаве.

Зеленский захотел улучшить имидж Украины в Польше

Накануне президент Украины Владимир Зеленский захотел улучшить имидж страны в Польше путем напоминания об исторических союзах. Основной целью новой кампании является выявление поляков, сохранивших симпатии к Украине.