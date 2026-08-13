Германия ответила на предупреждение Путина о последствиях захвата российских судов

Германия и другие страны Европейского союза (ЕС) продолжат усилия по борьбе с так называемым теневым флотом России в рамках санкционной политики объединения. С таким заявлением выступило посольство ФРГ в Москве в ответ на запрос «Ленты.ру», комментируя предупреждение президента России Владимира Путина о последствиях захвата российских судов в виде зеркальных мер.

В дипломатическом учреждении подчеркнули, что «совместно с партнерами правительство Германии преследует цели пресечь обход санкций ЕС, введенных в ответ на российскую военную агрессию против Украины». Согласно заявлению представителей ФРГ, к предпринимаемым в связи с этим шагам относятся в том числе «действия против судов так называемого теневого флота». По словам немецких дипломатов, главной целью правительства Германии остается «достижение устойчивого и справедливого мира для Украины».

«Вместе с нашими партнерами мы продолжим усилия по достижению этой цели, придерживаясь при этом принципов международного права. В настоящий момент посольство не может комментировать возможную будущую реакцию российского руководства», — заявили в дипломатическом учреждении.

12 августа Владимир Путин назвал пиратством и разбоем планы Запада по захвату российских судов и пообещал зеркальный ответ со стороны Москвы в случае подобного развития событий. При этом президент России подчеркнул, что европейские страны могут столкнуться с ответом не только в тех акваториях, где планируются силовые действия против российских кораблей.

На Западе отреагировали на предупреждение Путина словами «возмездие неизбежно»

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Вооруженных сил России Виктор Лиина на встрече с российским лидером подчеркнул, что страны Запада располагают своим теневым флотом. Адмирал указал на активное привлечение западными государствами судов под флагами третьих стран для перевозки собственных грузов.