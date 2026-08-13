МИД Японии вызвал посла России из-за визита Путина на Курилы

МИД Японии вызвал посла РФ в Токио Николая Ноздрева из-за поездки президента РФ Владимира Путина на остров Итуруп. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В посольстве РФ в Токио корреспонденту ТАСС сообщили, что комментарий по этой теме будет официально опубликован позднее.

Ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги опубликовал сообщение, в котором выразил российской стороне "решительный протест", подчеркнув, что все "северные территории", как Токио именует южную часть Курильских островов, включая Итуруп, являются "исконной [японской] территорией с исторической и юридической точек зрения". Аналогичную позицию озвучила и премьер-министр Санаэ Такаити, которая также выразила уверенность в том, что поездка Путина на Итуруп осложнила нормализацию отношений между Японией и РФ.

13 августа Путин впервые посетил Курильские острова. Всего до этого руководители российского государства и правительства РФ посещали Курилы пять раз. Четыре поездки совершил Дмитрий Медведев: в 2010 году - в качестве президента РФ, в 2012, 2015 и 2019 годах - как председатель правительства России. Тема поездки Путина на Курилы мгновенно стала самой обсуждаемой в японских соцсетях, включая японский сегмент Х. Тема также стала главной новостью на сайтах всех местных средств массовой информации.

Путин посетил остров Итуруп на Курилах

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.