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ООН «медленно умирает»

Международная Организация Объединенных Наций постепенно утрачивает свою значимость и медленно умирает. Такое мнение в интервью газете Financial Times выразил глава МАГАТЭ и кандидат на пост нового генсека ООН Рафаэль Гросси.

По его словам, в настоящее время ООН не вносит существенного вклада в урегулирование кризисов и войн, также «чувство разочарования» вызывает работа по социальным вопросам и борьбе с изменением климата.

«Я не вижу непосредственной опасности в виде [гибели организации]. Я думаю, что речь, скорее, идет о своего рода медленной смерти. ООН утрачивает свою актуальность», - констатировал Рафаэль Гросси.

Украина столкнулась с проблемой экспорта зерна

В августе Украина экспортировала всего 463 тысячи тонн зерна - примерно на треть ниже обычных показателей. Обвалу способствовали российские удары по черноморским портам и отказ судовладельцев и страховщиков от перевозки украинских грузов, пишет американское издание Politico.

При этом основной альтернативный маршрут экспорта из Украины - через Румынию – стал проблемным из-за низкого уровня воды в Дунае. А Польша, Венгрия и Словакия под давлением своих фермеров ранее ввели запреты на ввоз украинского зерна.

«Если так пойдет и дальше, мы снова столкнемся со скачком мировых цен как минимум на 25-30% со всеми последствиями, что мы имели в 2022 году во время продовольственной инфляции», - предупредил министр сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

ФБР изменило подход к Китаю и России

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Каш Патель изменил работу с китайскими спецслужбами, не пытаясь преодолеть глубокие стратегические противоречия, а сотрудничая в областях, где есть точки пересечения. Он также намерен распространить такой подход и на отношения с Россией, пишет чешское интернет-издание «Časopis argument».

По данным журналистов, этот «на удивление прагматичный курс» уже принес свои плоды. Совместно с Китаем были созданы четыре рабочие группы, занимающиеся вопросами кибермошенничества, насильственных преступлений против детей, борьбы с наркотиками и поиска беглецов, а также проведена операция Sand Dollar против кибермошенников.

«Подход Пателя может стать в будущем общей моделью в области международной безопасности. Это не наивная политика сближения и не автоматическая изоляция противника. Это дисциплинированный прагматизм - сотрудничать там, где пересекаются интересы, и соперничать там, где они расходятся», - отмечается в статье.

«Трампу придется смириться с пошлинами в Ормузском проливе»

Развязанная президентом США Дональдом Трампом война дала Ирану возможность извлечь максимум из своего географического положения, перекрыв ключевой для торговли нефтью Ормузский пролив. Если американская администрация намерена избежать бесконечной войны, то лучший вариант для нее – согласится с тем, что Тегеран будет взимать плату за проход через водный путь, пишет Responsible Statecraft.

При этом, по мнению научного сотрудника аналитического центра «Приоритеты обороны» в Вашингтоне Дэниела Депетриса, этот сценарий не так ужасен и точно не является «концом света».

«Действия Ирана лишь упрочат стремление производителей нефти в Персидском заливе разнообразить свои экспортные маршруты, и в дальнейшем Тегеран не сможет столь же эффективно нарушать поставки энергоносителей», - констатировал он.

США потребовали от Китая предупреждать о ракетных пусках

Соединенные Штаты вместе с 40 государствами выступили с призывом к Китаю заранее уведомлять о пусках баллистических ракет, заявив, что Пекин «подрывает глобальную стабильность и безопасность». Что стоит за такими действиями Вашингтона, разбиралась китайская газета Global Times.

Издание обратило внимание на то, что страны, подписавшие документ, «представляют едва ли пятую часть из 193 государств-членов ООН и большинство из них вообще не проводят испытаний баллистических ракет». При этом никакого «универсального стандарта» уведомлений о пусках просто не существует.