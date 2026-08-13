Премьер Японии назвала российский остров «исконно японским»

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала российский остров Итуруп «исконной японской территорией». Об этом сообщает ТАСС.

Заявление Такаити стало ответом на визит президента России Владимира Путина на Курильские острова.

Визит Путина на Курилы взорвал японские соцсети

Ранее планы Русского географического общества (РГО) по присвоению одному из безымянных Курильских островов названия в честь легендарного разведчика Рихарда Зорге стали сигналом для Японии. Отмечается, что в Японии Зорге олицетворяет неудачи разведки и напоминает, в каких условиях было принято решение о расширении войны в 1941 году.