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Зеленский захотел улучшить имидж Украины в Польше

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Президент Украины Владимир Зеленский захотел улучшить имидж страны в Польше.

Об этом сообщает газета Wydarzenia.

«В Киеве принято решение о начале кампании публичной дипломатии в Польше. Эти действия направлены, в частности, на улучшение имиджа Украины в Польше путем напоминания об исторических союзах, таких как союз Второй Польской Республики с Симоном Петлюрой», — говорится в публикации.

Президент Польши выдвинул Зеленскому ультиматум

Уточняется, что основной целью кампании является выявление поляков, сохранивших симпатии к Украине.

Ранее Польша пригрозила перестать оплачивать Starlink для Украины. Соответствующее заявление сделал глава польского МИД Радослав Сикорский.