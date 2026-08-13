Зеленский захотел улучшить имидж Украины в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский захотел улучшить имидж страны в Польше.
Об этом сообщает газета Wydarzenia.
«В Киеве принято решение о начале кампании публичной дипломатии в Польше. Эти действия направлены, в частности, на улучшение имиджа Украины в Польше путем напоминания об исторических союзах, таких как союз Второй Польской Республики с Симоном Петлюрой», — говорится в публикации.
Президент Польши выдвинул Зеленскому ультиматум
Уточняется, что основной целью кампании является выявление поляков, сохранивших симпатии к Украине.
Ранее Польша пригрозила перестать оплачивать Starlink для Украины. Соответствующее заявление сделал глава польского МИД Радослав Сикорский.