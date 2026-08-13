Предупреждение президента России Владимира Путина свидетельствует о том, что ответ Москвы на захват странами Запада судов «теневого флота» неизбежен. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

Аналитик отметил, что западные политики и медиа ошибочно представляют пиратские действия Европейского союза (ЕС) против «теневого флота» России, хищение ее суверенных активов и участие в ударах Украины по российской территории как не представляющие никакой проблемы.

«Возмездие неизбежно, а прежний мир, основанный на правилах и взаимодействии, сгорает дотла без каких-либо дискуссий или размышлений», — заключил он.

Предупреждение Путина о последствиях «пиратства и разбоя» вызвало реакцию на Западе

Ранее Путин заявил, что Москва станет отвечать зеркально, если западные страны будут захватывать российские торговые суда.