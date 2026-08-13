Пентагон пригрозил Кубе применением силы

США рассматривают вариант применения силы против Кубы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Во время общения с журналистами в Панаме он отметил, что «все опции находятся на столе», в том числе и военные. Хегсет добавил, что Гаване следует принимать во внимание готовность президента США Дональда Трампа отстаивать «стратегические прерогативы» страны.

«Так что у нас там будет множество вариантов, и мы с нетерпением их ждем», — заявил американский министр.

Напомним, что США усилили политическое и экономическое давление на Кубу. Еще в январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на остров. Кроме того, он объявил чрезвычайное положение из-за якобы существующей угрозы нацбезопасности со стороны Кубы.