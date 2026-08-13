Стало известно о новом предложении Зеленского по мирному урегулированию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом предложении по мирному урегулированию украинского кризиса под руководством главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью CNN.

Журналист задал вопрос Зеленскому о том, является ли план новым с нуля или он имеет какие-то отдельные корректировки.

«Я не хочу уходить в детали. Нам нужно большее участие американской стороны в мирном плане. Я благодарен команде президента Трампа за то, что они хотят его продолжить», — рассказал политик.

Зеленский обратился с призывом к США

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что неоднократно просил администрацию США предоставить Украине ракеты для зенитного ракетного комплекса Patriot.