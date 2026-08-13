На Западе испугались проблем с продовольствием из-за ударов по одесским портам

Обострение конфликта между Россией и Украиной угрожает свободе судоходства и может ухудшить ситуацию с мировыми запасами продовольствия.

Об этом пишет New York Times (NYT).

«Обострение конфликта между Россией и Украиной является очагом более масштабного глобального явления, угрожающего одному из основополагающих принципов международного порядка: свободе судоходства. Эта морская система, лежащая в основе современной глобальной торговли, находится под давлением, поскольку государственные и негосударственные субъекты все чаще используют беспилотники, противокорабельные ракеты и мины для нарушения маршрутов», — написало СМИ.

Газета отметила, что ответные российские удары по украинским портам парализовали все судоходство в Одессу и из нее, и это может привести к «сбоям в цепочках поставок продовольствия». Так, в одесском порту и двух других близлежащих портах российская блокада могут остаться заблокированными миллионы тонн зерна, подчеркнула NYT.

7 августа агентство Bloomberg написало, что экспорт украинского зерна может обвалиться более чем вдвое из-за российских ударов по портовой инфраструктуре Одессы.

До этого министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий подчеркнул, что замены одесским портам на Украине нет, и если не восстановить экспорт через них в полном объеме, в мире может наступить голод.

В августе координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что удары российской армии по украинским портам и судам привели к прекращению морских перевозок и скоплению натовских военных грузов на границе с Польшей и Румынией.

ВС России поразили два порта Украины на Дунае

12 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия собирается продолжить наносить высокоточные удары по инфраструктуре и судам, которые перевозят западное оружие для Украины, до устранения всех угроз безопасности в Черном море.