Гросси сделал заявление о состоянии ООН

ООН теряет свою значимость и постепенно умирает. Об этом заявил глава МАГАТЭ и кандидат на пост нового генсека ООН Рафаэль Гросси в интервью в интервью газете Financial Times.

По его словам, организация не находится под непосредственной угрозой исчезновения, но речь может идти о ее медленном отмирании.

«ООН утрачивает свою актуальность. Она не вносит существенного вклада в разрешение новых кризисов или межгосударственных войн», — пояснил он.

Гросси также рассказал о «чувстве разочарования» от неудовлетворительных результатов организации в направлении социальных программ и изменении климата.

Глава МАГАТЭ является одним из претендентов на пост генсека ООН. Всего на пост претендуют четыре женщины и трое мужчин: Мишель Бачелет из Чили, Мария Фернанда Эспиноза из Эквадора, Рафаэль Гросси из Аргентины, Ребека Гринспан из Коста-Рики, Олара Отунну из Уганды, Кэролин Родригес-Биркетт из Гайаны и Маки Салл из Сенегала. Их кандидатуры оценивали послы 15 стран-членов Совета Безопасности ООН.

Один из них придет на смену уходящему 31 декабря 2026 года в отставку Антониу Гутеррешу.