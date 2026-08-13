Опубликовано «забытое» пророчество Жириновского о Германии

Известный российский политик Владимир Жириновский предупреждал, что немецкие танки в итоге пойдут войной не на Россию, а на Украину и Польшу. Пророчество основателя ЛДПР напомнило издание «Царьград».

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года от коронавируса. Почти два месяца врачи боролись за его жизнь. В марте того же года губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев начал публиковать выдержки из своих книг с «пророчествами» Жириновского, в том числе о НАТО и кризисе в Донбассе. О феномене пророчеств Жириновского высказывался и президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что прогнозы лидера ЛДПР «основывались на анализе, а не на мистике».

В частности, Жириновский сумел точно предсказал победу сначала темнокожего Барака Обамы, а потом Дональда Трампа на выборах в США, эскалацию на Ближнем Востоке, возвращение Крыма в состав России.

При этом одно из самых ярких, но «на долгие годы забытых» политических пророчеств Жириновского касалось вероятности войны России со странами НАТО. Политик был уверен, что открытого противостояния не будет, так как ни Франция, ни Германия не могут его осилить. При этом политик был уверен в развале Североатлантического альянса, отмечает издание.

«Германия пойдет танками на Польшу и Украину. Но с нами они больше воевать не будут. Польшу и Украину они уничтожат. Таким будет мир через 30 лет», - заявил он в начале нулевых.

Жириновский также предсказывал кризис отношений Европы и США, и смену курса Берлина, который устанет быть «локомотивом» для остальных европейских стран.

«Евросоюз закончится, когда Германия устанет всех кормить и содержать!» - предупредил политик.

Напомним, что отношения между США и Европой резко ухудшились и из-за того, что Дональд Трамп заявил о необходимости американского контроля над Гренландией. В Белом доме отмечали, что Трамп рассматривает различные варианты решения этого вопроса, включая «использование американских военных».

Также европейские страны отказались поддержать США в военных действиях против Ирана, что вызвало резкую критику со стороны американского лидера. Трамп отметил, что испытывает отвращение и к НАТО, так как ему отказали в помощи. По его словам, он «всегда знал, что они — бумажные тигры». После чего глава Пентагона Пит Хегсет внезапно отменил переброску двух американских военных контингентов в Европу и распорядился вывести часть персонала с континента.

Топ-7 предсказаний Владимира Жириновского

Также, по данным СМИ, Трамп приказал вывести из Германии пять тысяч американских военных и отменил решение экс-президента Джо Байдена развернуть там еще один батальон в конце 2026 года.