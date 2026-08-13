Президент Украины Владимир Зеленский совершает миллионы телефонных звонков с сомнительными предложениями в попытках получить ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

В этом украинский лидер признался в интервью для CNN.

«Бывают месяцы, [когда происходят] миллионы телефонных звонков. Я пытаюсь обменять что-то на ракеты. Я делаю вещи, которыми даже не могу поделиться. Это не значит, что это вне закона. Но я не могу об этом говорить», — заявил украинский лидер.

Он также добавил, что занимается поиском ракет для систем ПВО каждый день.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс попросил Зеленского прекратить обстрел инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. По его словам, это необходимо сделать для получения лицензий на ракеты Patriot.