Стало известно о мольбе Зеленского Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что умолял президента США Дональда Трампа помочь с ракетами для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Об этом он заявил в интервью CNN.

«Посредством звонков и сообщений, а также косвенно через союзников, умолял Белый дом увеличить помощь в рамках программы "Патриот"», — заявил Зеленский.

Политик также признался, что у Украины нет и пяти процентов нужного количества ракет, выразив надежду на достижение соглашения. Он также засомневался в обещании Трампа помочь с ракетами для Patriot.

Названы четыре пункта, о которых Зеленский попросил Трампа

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс попросил Зеленского прекратить обстрел инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. По его словам, это необходимо сделать для получения лицензий на ракеты Patriot.