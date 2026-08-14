Просьбы президента Украины Владимира Зеленского дать Киеву ракеты для систем Patriot указывают на его нестабильное эмоциональное состояние. Его слова высмеял кипрский журналист Алекс Христофору.

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«У Зеленского логика наркомана, который страдает от ломки. Он словно говорит, что, мол, вы не можете отказать мне. Америка, дай мне деньги. Я готов на все. Я куплю ракеты Patriot по любой цене», — сказал он.

По его словам, пять процентов от запасов американских ракет для Patriot вряд ли нанесут «хотя бы какой-то вред всем баллистическим ракетам России».

Зеленский призвал США надавить на Россию для завершения конфликта

Ранее Зеленский заявил, что Украина переживет зиму, если США предоставят пять процентов от имеющихся у них запасов ракет для Patriot.