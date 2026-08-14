Просьбы президента Украины Владимира Зеленского дать Киеву ракеты для систем Patriot указывают на его нестабильное эмоциональное состояние. Его слова высмеял кипрский журналист Алекс Христофору.
«У Зеленского логика наркомана, который страдает от ломки. Он словно говорит, что, мол, вы не можете отказать мне. Америка, дай мне деньги. Я готов на все. Я куплю ракеты Patriot по любой цене», — сказал он.
По его словам, пять процентов от запасов американских ракет для Patriot вряд ли нанесут «хотя бы какой-то вред всем баллистическим ракетам России».
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Ранее Зеленский заявил, что Украина переживет зиму, если США предоставят пять процентов от имеющихся у них запасов ракет для Patriot.
«Я пытаюсь обменять что-то на ракеты... Я делаю некоторые вещи, которыми даже не могу поделиться. Это не значит, что это вне закона. Но я не могу об этом говорить», — добавил он.