Япония выразила России протест из-за поездки Путина на Курилы

Япония выражает России "решительный протест" из-за посещения президентом Владимиром Путиным курильского острова Итуруп. Об этом говорится в заявлении главы японского МИД, опубликованном внешнеполитическим ведомством.

В министерстве также выступили с утверждением, что все "северные территории", как Токио именует южную часть Курильских островов, включая Итуруп, являются "исконной [японской] территорией с исторической и юридической точек зрения".

13 августа Путин впервые лично побывал на Курильских островах. Ранее руководители российского государства и правительства посещали Курилы пять раз. Четыре поездки совершил Дмитрий Медведев: в 2010 году - в качестве президента, в 2012, 2015 и 2019 годах - как председатель правительства. В 2021 году Итуруп посетил премьер-министр Михаил Мишустин.

Путин посетил остров Итуруп на Курилах

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.