США рассматривают все возможные шаги против Кубы

Вашингтонская администрация сейчас рассматривает все варианты дальнейших шагов в отношении Кубы, включая военные действия. Об этом заявил журналистам в Панаме военный министр США Пит Хегсет.

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"Рассматриваются все варианты, включая военные, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности военных действий со стороны США в отношении карибской республики. - Для Кубы было бы разумно учитывать готовность президента [США Дональда] Трампа отстаивать ключевые американские стратегические интересы".

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Хегсет также отметил, что у США "множество вариантов" дальнейших действий в отношении Кубы.

Трамп объявил 5 марта, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения операции против Ирана. 27 февраля хозяин Белого дома заявил, что Соединенные Штаты могут установить контроль над Кубой.

Газета Politico сообщила 18 мая, что американское правительство все больше склоняется к применению военной силы в отношении Кубы. Американский лидер в интервью порталу Axios в июне допустил возможность проведения на Кубе операции по смене руководства.