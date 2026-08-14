Президент Финляндии неожиданно высказался о России

Президент Финляндии Александр Стубб во время общения с детьми заявил о необходимости наладить отношения с Россией и даже назвал сроки, когда надо это сделать.

© rg.ru

"Если не сейчас, то в ближайшие несколько недель или в ближайшие два месяца нам стоит попытаться наладить контакт", - заявил политик, слова которого приводит РИА Новости.

По мнению Стубба, в переговорах с Москвой должны участвовать все страны ЕС.

"В какой-то момент эти связи необходимо наладить как на европейском уровне, так и на двустороннем уровне", - отметил лидер Финляндии.

Ранее он предлагал свою кандидатуру в качестве представителя Европы на переговорах с Москвой.

Стубб высказался о сроках окончания конфликта на Украине

Тогда же Стубб сказал, что ЕС "в той или иной форме" может открыть диалог с РФ в 2026 году.

На вопрос, готов ли он выступить переговорщиком, политик ответил, что "если попросят, то, вероятно, будет сложно ответить отрицательно".