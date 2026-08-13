Новость о посещении президентом России Владимиром Путиным Курильского острова Итуруп за несколько минут вышла на первое место в трендах японского сегмента соцсети X. За первые полчаса пользователи этой соцсети оставили более 2 тыс. сообщений и комментариев по этой теме, выведя ее в лидеры, сообщает ТАСС.

Пользователи потребовали от Токио жесткого ответа, обвинив власти в слабости и вновь заговорили о возвращении острова.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в свою очередь тоже опубликовал пост в X, в котором заявил, что «северные территории, включая уезд Эторофору, являются японской территорией как исторически, так и с точки зрения международного права», и выразил Москве «решительный протест».

Крупнейшее информационное агентство Японии Kyodo выпустило новость о первом посещении Путиным Итурупа с пометкой «срочно». Помимо этого сообщение о поездке российского президента стало самой читаемой на сайте японского общественного телевидения NHK и попало в число главных материалов ведущих японских газет.

Япония выразила России протест из-за поездки Путина на Курилы

Встреча президента с губернатором Сахалинской области состоялась на Курильском острове Итуруп. 13 августа Путин впервые посетил этот остров, начав свою рабочую программу с визита на рыбоперерабатывающее предприятие «Ясный». Там глава государства ознакомился с работой завода, попробовал местную икру и пообщался с сотрудниками, напоследок сделав памятную фотографию.