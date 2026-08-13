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Путин посетил остров Итуруп

Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки по Сахалинской области посетил остров Итуруп, где ознакомился с работой рыбоперерабатывающего комплекса «Ясный».

Об этом сообщает ТАСС.

На предприятии глава государства осмотрел производственные мощности и пообщался с представителями отрасли. Ранее в Южно-Сахалинске Путин принял участие в завершающем этапе учений Тихоокеанского флота.

Россияне все чаще уезжают из Канады из-за русофобии

Россияне в Канаде стали чаще рассматривать возвращение на родину на фоне снижения качества жизни и, по данным российского посольства в Оттаве, усиления русофобских настроений.

Об этом сообщает ТАСС.

В первом полугодии 2026 года интерес к программе переселения соотечественников заметно вырос: с начала года выдано 61 свидетельство, причем обращения поступают из большинства провинций страны.

Среди причин переезда также называют рост стоимости жизни, сложности с трудоустройством и жилищный кризис в Канаде.

Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ РФ

Президент России Владимир Путин провел на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг» совещание, посвященное обеспечению безопасности восточных рубежей страны.

Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что зона ответственности Тихоокеанского флота является непростой, и призвал обсудить дополнительные меры для эффективного выполнения поставленных задач.

В совещании приняли участие командование флота, представители пограничной службы ФСБ и Минобороны.

Мирошник прокомментировал желание Британии возобновить военные контакты с РФ

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Великобритания стремится восстановить военные контакты с Москвой на фоне опасений за собственную безопасность. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Лондон, поддерживая противостояние с Россией чужими руками, теперь пытается избежать возможных последствий своих действий.

Ранее The Times сообщила о заинтересованности Британии в возобновлении контактов с российским военным руководством для предотвращения инцидентов, способных привести к прямому конфликту.

В МВД рассказали, кем чаще всего представляются мошенники

Мошенники чаще всего выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, банков, госведомств и спецслужб, сообщили в МВД России. Об этом сообщает ТАСС.

Злоумышленники запугивают россиян вымышленными уголовными делами, угрозой потери денег или оформлением кредитов, а также могут ссылаться на якобы проводимые «спецоперации».

Для подчинения жертвы аферисты используют психологическое давление и стараются изолировать ее от общения с близкими.