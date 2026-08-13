Жители страны ЕС поддержали депортацию одной категории украинцев

Большинство поляков (67 процентов) поддержали депортацию одной категории украинцев: мужчин призывного возраста, которые не имеют легальной работы в Польше. Такие данные со ссылкой на результаты опроса приводит газета Rzeczpospolita.

23 процента респондентов высказались против. С инициативой на прошлой неделе выступила партия «Право и справедливость» президента Кароля Навроцкого. Опрос был проведен после того, как это предложение было озвучено.

Именно сторонники «ПиС» наиболее активно поддерживают такую инициативу — 89 процентов из них ответили утвердительно. Среди сторонников правящей «Гражданской коалиции» премьер-министра Дональда Туска утвердительно ответили 53 процента.

Ранее сообщалось, что в конце апреля украинцев начали депортировать из Польши с последующей принудительной мобилизацией в ВСУ. Отмечалось, что мера депортации начала активно применяться к мужчинам с истекшим сроком документов.