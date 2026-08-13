Парламент Ливана одобрил закон о всеобщей амнистии

Парламент Ливана одобрил законопроект об общей амнистии и сокращении сроков тюремного заключения, ставшей крупнейшей в стране со времен окончания гражданской войны в 1990 году. Об этом сообщило агентство Arab News.

В настоящее время в ливанских тюрьмах содержатся около 8000 осужденных и находящихся под стражей до суда лиц, обвиняемых в самых разных преступлениях. Законопроект был одобрен путем поименного голосования после ожесточенных политических споров, которые продолжались с вечера вторника до утра среды. Голосование состоялось во второй из двух дней парламентской сессии.

Согласно закону, судьи должны освободить из-под стражи лиц, которые провели в заключении более 14 лет без вынесения приговора, хотя судебное разбирательство в отношении них будет продолжено. Закон также распространяется на заключенных, которые отбыли свой срок, но остались за решеткой из-за невозможности выплатить штрафы.

Амнистия распространяется на лиц, осужденных за употребление наркотиков и некоторые преступления, связанные с наркотиками, а также за кражи, если их дела не подпадают под определенные исключения или правовые нормы, регулирующие ответственность рецидивистов.

Документ также позволяет вернуться на родину некоторым категориям ливанцев, которые находятся за границей. При этом амнистия не распространяется на широкий спектр тяжких преступлений, среди которых терроризм, военные преступления, государственная измена, шпионаж и другие.