НАСА опубликовало карту затмения с российским Крымом

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в ходе трансляции солнечного затмения опубликовало карту, где Крым отмечен как часть России. На это обращает внимание ТАСС.

© Lenta.ru

На карте мира полуостров был отделен от Украины линией, которой отмечены государственные границы. При этом границы Херсонской, Запорожской областей и Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) были обозначены как входящие в состав Украины.

Ранее космонавт «Роскосмоса» Петр Дубров сфотографировал солнечное затмение с борта международной космической станции (МКС).