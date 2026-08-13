НАСА опубликовало карту затмения с российским Крымом
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в ходе трансляции солнечного затмения опубликовало карту, где Крым отмечен как часть России. На это обращает внимание ТАСС.
На карте мира полуостров был отделен от Украины линией, которой отмечены государственные границы. При этом границы Херсонской, Запорожской областей и Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) были обозначены как входящие в состав Украины.
Ранее космонавт «Роскосмоса» Петр Дубров сфотографировал солнечное затмение с борта международной космической станции (МКС).