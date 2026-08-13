ЦРУ не поверило израильской разведке об иранском покушении на Трампа

Газета The Washington Post раскрыла внутренние противоречия в американских спецслужбах. По словам неназванных чиновников, разведданные о готовящемся убийстве президента США, переданные израильским правительством, не показались аналитикам ЦРУ убедительными.

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Специалисты по оценке угроз сообщили администрации о своем скептицизме, указав на низкую степень достоверности источников. Тем не менее, ради максимальной безопасности Трампа было принято решение о проведении тайной операции.

Его переместили на военный борт в Анкаре. Ранее издание сообщало, что президента перевозили в фургоне, обычно используемом для доставки продуктов на борт самолета.

Таким образом, даже сомнительные данные израильской разведки способны спровоцировать масштабные операции по защите главы государства. Сам Белый дом отказывается официально комментировать эти сведения.