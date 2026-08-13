Трамп высказался о переизбрании Луны

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью поддерживает переизбрание конгрессвумен от Республиканской партии Анны Паулины Луны. Он высказался об этом в соцсети Truth Social.

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«Анна Паулина Луна — очень хороший друг, борец и победитель, и она имеют мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрание», — написал американский лидер.

Трамп отметил, что Луна «неустанно работает» над развитием американской экономики, сокращением налогов и нормативно-правовых актов, укреплением «энергетического господства» США, обеспечением безопасности границ, пресечением преступности среди мигрантов, поддержкой военных и обеспечением «мира через силу».

Ранее Луна резко ответила своим коллегам, критикующим ее за переговоры с представителями России. Конгрессвумен посоветовала им «заняться своей работой и открыть дипломатические переговоры о мире вместо того, чтобы делать громкие заявления в X».