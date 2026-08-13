Евровидение под угрозой: Болгарию могут лишить конкурса из-за дронов

Европейский вещательный союз утвердил новые критерии выбора государства для проведения «Евровидения». Согласно обновленному регламенту, победитель конкурса автоматически теряет право на организацию следующего мероприятия, если на его территории зафиксирован вооруженный конфликт или нестабильная геополитическая обстановка, которые могут угрожать безопасности зрителей и участников. Об этом пишет Sky News со ссылкой на официальное заявление организаторов.

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В новых правилах указывается, что страна-победительница лишается возможности принять конкурс в случае, если вооруженное противостояние, сложная геополитическая ситуация или иные обстоятельства серьезно влияют на безопасность, защищенность или устойчивость государства либо всего региона.

Отмечается, что EBU уже практиковал перенос шоу в другую страну.

Так, в 2023 году конкурс проходил в британском Ливерпуле, хотя годом ранее победа досталась Украине. Традиционно же местом проведения следующего «Евровидения» всегда становилось государство, чей представитель одержал победу.

Следующий музыкальный смотр запланирован на 2027 год в Болгарии. Республика впервые в своей истории завоевала первое место в мае 2026-го: победу принесла певица Дарина Йотова, выступающая под псевдонимом Dara. Однако теперь болгарское первенство оказалось под вопросом.

Безопасность предстоящего мероприятия может быть поставлена под сомнение из-за участившихся инцидентов с беспилотниками в регионе. В частности, 8 августа болгарский премьер-министр Румен Радев сообщил о пересечении воздушной границы страны дроном, залетевшим со стороны Румынии. Аппарат взорвался примерно в ста метрах от государственной границы у села Кардам.

Позднее оборонное ведомство Болгарии уточнило, что по предварительным данным обломки принадлежат беспилотнику типа «Майя», который используется Вооруженными силами Украины. При этом в министерстве подчеркнули, что на данный момент нет доказательств намеренного характера этого происшествия. Представитель МИД Украины Георгий Тихий также заявил, что Киев не направлял аппарат в сторону Болгарии целенаправленно.

Россия, напомним, с 2022 года не принимает участия в «Евровидении» — такое решение было принято EBU.