Трамп разрешил правоохранителям использовать кибероружие

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому правоохранительным органам разрешается применять кибероружие против иностранных преступных организаций. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как указывается в документе, правоохранители совместно с разведкой и профильными ведомствами получат полномочия использовать «передовые технические возможности и киберинструменты» для выявления и уничтожения «цифровой инфраструктуры, коммуникационных сетей и финансовых каналов иностранных преступных организаций, действующих за пределами юрисдикции США».

Среди приоритетных целей в тексте выделены иностранные хакерские сети, занимающиеся цифровым вымогательством, финансовым мошенничеством и атаками на критическую инфраструктуру США и американцев.

Ранее хакеры, якобы связанные с Ираном, пригрозили опубликовать письма, украденные у окружения Трампа. Сообщалось, что в руки злоумышленников попало около 100 гигабайт материалов из аккаунтов главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, адвоката американского лидера Линдси Халлиган, советника главы государства Роджера Стоуна, а также порноактрисы Сторми Дэниелс.