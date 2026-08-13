В Канаде вырос спрос на переезд в Россию

Повышенный интерес к переезду в Россию наблюдается среди жителей Канады, заявили в российском посольстве.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили дипломаты, с начала 2026 года оформлено 61 свидетельство участника государственной программы по добровольному переселению соотечественников.

Обращения поступают из большинства провинций, наиболее активно — из Манитобы, Онтарио и Альберты, где традиционно проживают крупные русскоязычные общины.

Главными причинами для возвращения в дипмиссии назвали падение качества жизни из-за экономических проблем и агрессивную либеральную повестку.

Сохраняется и русофобия, которую подогревает крупнейшая в мире украинская националистическая община. Люди устают от давления и предпочитают более спокойную обстановку.

Кроме соотечественников, заявки подают и коренные канадцы — они оформляют визы в рамках указа о гуманитарной поддержке носителей традиционных ценностей. Основной мотив — намерение переехать в Россию на постоянное место жительства. За 2025–2026 годы такие визы получили 69 граждан Канады.

Ранее сообщалось, что бывшие россияне, некогда сменившие паспорт на словацкий, начали массово интересоваться возможностью возвращения гражданства России.