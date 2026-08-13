Будущее отношений России и Финляндии описали одной фразой

Опыт советско-финской дружбы вновь может оказаться востребованным, ведь в истории отношений двух стран нет ничего невозможного. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор исторических наук, декан факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Ирина Новикова.

В истории нет ничего невозможного. Рано или поздно наступит время, когда политические реалисты типа Паасикиви и Кекконена вновь окажутся востребованы, подчеркнула она.

По словам эксперта, финские ученые и политики снова начнут с интересом изучать опыт отношений с СССР и Россией и обнаружат в нем для себя много ценного.

Финляндия пошла на резкий шаг на границе с Россией

Ранее Ирина Новикова рассказала о возможном смене позиции президента Финляндии Александра Стубба по сотрудничеству с Россией. По ее словам, финские политики часто меняют свои взгляды по вопросам внешней политики.