В Европе не нашли признаков «атаки» России вопреки данным ЦРУ

Центральное разведывательное управление США передало европейским партнерам информацию о якобы готовящихся Россией «гибридных военных операциях», однако представители разведки стран Европы не нашли подтверждений этим данным. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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По информации агентства, Вашингтон предупредил союзников о возможных «угрозах» для стран Балтии и Польши, связывая их с риском проведения так называемых гибридных военных действий со стороны Москвы.

Тем не менее, как сообщил изданию представитель европейской разведки, на сегодняшний день не зафиксировано никаких признаков, указывающих на то, что Россия готовит атаку или вторжение.

В Кремле и МИД России неоднократно отвергали подобные обвинения, называя их безосновательными. Президент Владимир Путин ранее характеризовал такие заявления как полную чушь и прямую ложь. Глава государства также назвал бредом риторику европейских политиков, заявляющих о необходимости готовиться к войне с Россией. В Москве подчеркивают, что не имеют агрессивных планов в отношении европейских стран и выступают за равноправный диалог.