«Балканская оплошность» Зеленского: Приштина сорвала флаг Украины

Первый официальный визит Зеленского в Сербию обернулся дипломатическим скандалом на Балканах. Подтвердив, что Киев не признает независимость Косово, украинский президент вызвал гнев Приштины — уже на следующий день в центре города демонтировали гигантский флаг Украины.

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Первый в истории официальный визит Владимира Зеленского в Сербию, состоявшийся 7–8 августа 2026 года, обернулся громким дипломатическим скандалом на Балканах. В Белграде украинский президент подтвердил неизменность позиции Киева: Украина не признает независимость Косово, провозглашённую в одностороннем порядке в 2008 году.

Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем. Отвечая на вопрос журналистов, Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает территориальную целостность своих партнёров и уважает международное право. В ответ Вучич поблагодарил Киев за позицию по Косово и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины, включая Крым. Сербский президент также заверил в поддержке вступления Украины в Евросоюз — при том, что сама Сербия находится в статусе кандидата уже 14 лет.

Однако реакция Приштины оказалась молниеносной и жёсткой. Уже 9 августа власти частично признанной республики демонтировали огромный баннер «Свободная Украина», который с 2022 года висел на стене отеля «Гранд» в центре столицы. Мэр Приштины Перпарим Рама опубликовал соответствующие кадры и заявил: «Государство Косово следует уважать. Когда Косово не уважают, Приштина отвечает». При этом он подчеркнул, что Косово продолжит поддерживать народы, сталкивающиеся с войной и преследованиями, но «никакая политика не может строиться путём принижения государственности Косово».

Исполняющий обязанности главы МИД Косово Глаук Коньюфка заявил, что с сожалением принял к сведению слова Зеленского. В Албании также прошли протесты: граждане вышли к украинскому и сербскому посольствам в Тиране.

Европейское издание Politico назвало произошедшее «неуклюжим ходом» и «балканской оплошностью». По мнению обозревателей, Зеленский вмешался в «самый острый региональный спор», а слова о Косово вновь доказали: на Балканах случайных высказываний не бывает. При этом издание отмечает, что заявление могло быть связано с практическими интересами Киева — например, с возможными поставками оружия из Сербии.

Конфликт вокруг Косово длится с 1999 года, когда вооружённое противостояние албанских сепаратистов с сербскими силами привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Независимость края в одностороннем порядке была провозглашена в 2008 году, её признали более ста стран, включая США и большинство государств ЕС. Сербия, поддерживаемая Россией и Китаем, независимость Косово до сих пор не признаёт. Украина, в свою очередь, последовательно придерживается той же позиции, что отчасти объясняется стремлением Киева отстаивать собственную территориальную целостность.

Вучич, комментируя итоги визита, назвал его «большим делом» для Сербии, поскольку позиция Белграда по Косово укрепилась. При этом сербский лидер подчеркнул, что визит не означает изменения курса в отношении России: Белград по-прежнему не присоединился к антироссийским санкциям. На полях переговоров стороны также обсудили экономическое сотрудничество — товарооборот между странами уже достигает 500 миллионов долларов, а в перспективе возможно соглашение о свободной торговле.

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