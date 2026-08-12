Масштабы коррупции на Украине невозможно представить, заявил в эфире YouTube-канала бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его мнению, Украина из-за нехватки ПВО постепенно превращается в груду развалин, становится мертвым государством, страной-зомби.

«У нее лишь видимость правительства. Она погрязла в коррупции в масштабах, которые мы даже не можем себе представить», — подчеркнул Макгрегор.

Коррупционные скандалы, утрата правительством возможности влиять на события и ряд других факторов привели к тому, что ряд стран ЕС изменил свое отношение к Украине, разъяснил аналитик. В частности, добавил он, от дальнейшей поддержки и военной помощи Киеву отказалась Польша.

По его мнению, в настоящий момент все карты оказались в руках у Москвы — она может действовать решительно тогда, когда посчитает это необходимым.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен раскритиковал западные страны за то, что они эмоционально и открыто приветствовали новую стратегию Украины — удары по целям в дальних российских регионах.

Негодование аналитика вызвало то, что Запад подталкивал Киев к решительным действиям, зная, что ВСУ не смогут отразить ответные удары ВС РФ.