Глава Пентагона назвал причину смерти более миллиона американцев

Из-за передозировки наркотиками умерло больше американцев, чем за все войны за историю существования США. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы военного ведомства, жертвами передозировки фентанилом, кокаином и другими наркотиками стали более миллиона американцев. Он подчеркнул, что все войны, в которых США участвовали за 250 лет, унесли меньше жизней.

При этом Хегсет не стал уточнять, о каком периоде говорит, оценивая количество связанных с употреблением наркотиков смертей.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о признании фентанила оружием массового поражения.