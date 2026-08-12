Пресс-секретарь Белого дома Левитт покинет свою должность

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт покинет свою должность в конце августа. Об этом пишет Reuters.

По словам американского лидера, Левитт — одна из самых его доверенных помощников. Он добавил, что полностью понимает и уважает ее решение.

Трамп пояснил, что его замечательная соратница покинет должность с тем, чтобы больше времени проводить со своими прекрасными маленькими детьми и семьей.

Напомним, что Левитт заняла должность пресс-секретаря Белого дома после возвращения Трампа к власти. О ее назначении было объявлено в ноябре 2024 года, а к обязанностям она приступила в январе 2025 года.

На момент назначения 27-летняя Кэролайн стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США.

Ранее Левитт сообщила, что рождение детей у нее дважды совпадало с попытками покушений на Трампа. Она уточнила, что первый ребенок у нее появился на свет 10 июля 2024 года, за три дня до покушения на политика на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания.

По ее словам, второй ребенок, Вивиана, по странному совпадению, появилась на свет через несколько дней после второго покушения на главу США.