Военный эксперт Виталий Киселев в беседе с ТАСС заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский построил коррупционные схемы по отмыванию денег, выпрошенных у Запада, на кумовстве в политической элите.

Киселев заявил, что на Украине распространено кумовство. По его словам, с начала своего президентства Зеленский, подобно Виктору Ющенко, назначал на ключевые государственные должности родственников и близких людей, через которых, как утверждает Киселев, осуществлялся вывод средств в офшоры.

По его словам, в коррупционную схему втянуты и некоторые западные кураторы, оказывающие политическую поддержку Зеленскому.

Ранее сообщалось, что Зеленский может стать фигурантом уголовного дела о коррупции вслед за экс-главой своего офиса Андреем Ермаком. Допускается, что украинский лидер фигурирует в документах расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под обозначением R1.