Чехия отказала десяткам военнообязанных украинцев в защите

В Чехии за неделю отказали десяткам военнообязанных украинцев в предоставлении временной защиты после вступления в ЕС соответствующего запрета. Об этом сообщает портал Novinky.

По словам чешского эксперта по вопросам миграции Вероники Воточковой, менее чем за неделю уже несколько десятков человек не получили временную защиту.

«Они не смогли доказать, что выполнили свои военные обязательства перед Украиной», — сказала она.

Воточкова уточнила, что временная защита в ЕС больше не предоставляется украинцам в возрасте от 23 до 60 лет без подтверждения от своей страны о выполнении воинских обязанностей.

В июле Совет ЕС заявил, что с 2027 года Евросоюз будет отказывать во временной защите военнообязанным украинцам. Схема временной защиты продлена до марта 2028 года, однако из нее исключены военнообязанные. Для получения статуса необходимо будет подтвердить выполнение воинской обязанности — подойдет паспорт со штампом о законном выезде с Украины либо документ об освобождении или выполнении воинских обязательств.

Ранее в в ФРГ выступили за возвращение военнообязанных украинцев на родину.