Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о России

Известный американский журналист, блогер Такер Карлсон заявил, что побывал во многих странах мира. Он добавил, что самая любимая из всех — Россия, пишет РИА Новости.

Журналисты напомнили, что Карлсон посетил Россию в 2024 году. В ходе поездки он взял обширное интервью у президента РФ Владимира Путина.

«Я считаю, что Россия красивая страна. Удивительная страна. Моя любимая из всех, где я бывал. Я приезжал пару раз. Надеюсь приехать еще», — отметил журналист.

Ранее Карлсон сообщил, что США «недооценили и не поняли природу российской экономики и российской цивилизации», и что санкции в итоге «навредили американцам больше, чем России».

По его словам, «война против России станет последней войной, которую США могут позволить себе вести». Он уточнил, что имеет в виду не только риски ядерной войны, но и возможные экономические последствия.