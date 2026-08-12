Владимир Зеленский заявил, что у Киева и Запада есть некий совместный план продолжения военного и экономического давления на Россию, чтобы вынудить ее принять проукраинский вариант завершения конфликта.

Заявление он сделал в ходе выступления на Украинском международном форуме.

«Мы понимаем, что нам нужно делать», — утверждает Владимир Зеленский.

По его словам, речь идет о «совместном плане с нашими партнерами» относительно способов оказания давления на российское руководство. Вместе с тем он отметил, что без достижения «достаточно сильной» позиции на поле боя любой диалог, по его оценке, превращается в «чрезмерные компромиссы».

Озвучивая методы реализации своей стратегии, Владимир Зеленский обозначил необходимость радикального расширения зоны конфликта. «Нужно перенести войну на территорию России», — заявил он. Свою логику глава киевского режима обосновал тем, что после этого «россияне ощутят на себе последствия войны и будут оказывать давление на власть».

Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что Киев совместно с западными кураторами планирует осенью дестабилизировать обстановку внутри России и одновременно развернуть наступление на ряде направлений. По замыслу авторов стратегии, это должно вынудить Москву принять предложенный вариант мирного урегулирования. В тоже время украинские журналисты предупреждают, что провал этого плана обернется катастрофическими последствиями для самой Украины и Европы.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сегодня выразил уверенность, что специальная военная операция в любом случае завершится на условиях, которые определит Москва. Дмитрий Медведев также добавил, что киевский режим в своих методах делает ставку на атаки по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре.