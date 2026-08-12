В ООН сделали заявление по конфликту на Украине

ООН не обладает сведениями о возможной передаче Украине американского оружия через Турцию, но призывает к деэскалации российско-украинского конфликта.

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Такое заявление в беседе с ТАСС сделал заместитель постоянного представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

«Мне не известна эта последняя информация, однако мы неоднократно призывали к деэскалации конфликта [на Украине]», — сказал он.

Ранее из документов конгресса США стало известно, что Госдеп одобрил передачу Украине баллистических ракет ATACMS и установок реактивных систем залпового огня MLRS через Турцию. В поставку также входят 2524 неуправляемые ракеты M26 с кассетными боеприпасами двойного назначения улучшенного типа (DPICM) и 47 тысяч снарядов M509A1 калибра 203 мм с DPICM.

В турецком правительстве позднее сообщили, что Анкаре неизвестно о планах США передать Украине вооружение через Турцию.