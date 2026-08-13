У России иссякло терпение в отношении стран, обвиняющих Москву в якобы использовании «теневого флота» и захватывающих российские торговые суда.

Таким мнением Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс, сообщает RT.

«У России, похоже, иссякло терпение в отношении "тявкающих мосек" — представителей так называемого порядка, основанного на правилах, которые преподносят пиратство как нечто нравственное и желательное», — сказал политолог.

Саймонс отметил, что страны Запада представляют собой капризных детей, которые не чувствуют границ и не понимают, когда надо остановиться.

«В том, что мы наблюдаем сейчас, я вижу знак того, что эти времена для них закончились и что их продолжающиеся действия не останутся без последствий», — подытожил он.

Германия ответила на предупреждение Путина о последствиях захвата российских судов

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва ответит зеркально, если западные страны будут захватывать российские торговые суда. Президент отметил, что страна будет отвечать не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги, но и там, где она сама посчитает это нужным и целесообразным.