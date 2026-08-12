Читатели немецкого издания Die Welt бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва будет зеркально отвечать на любые попытки ограничить судоходство и захватить торговые суда.

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«Нас ждет расплата за незаконное пиратство против Москвы, я уверен в этом», — написал один из пользователей в комментариях. Другой читатель поддержал эту позицию, отметив: «Захват судов в международных водах — это пиратство, и ничего больше». По его словам, «к счастью, Путин более рационален и умен, чем западные военные авантюристы», а пересечение существующих красных линий «обойдется нам очень дорого — во всех смыслах».

Многие пользователи раскритиковали политику европейских стран в отношении России.

«Европа ведет опосредованную войну против России. Хотя Россия ничего ей не сделала», — возмутился третий комментатор.

Часть аудитории также обратила внимание на решимость российской стороны в отстаивании своих интересов.

«Россия будет реагировать на все меры зеркально и с еще большей твердостью. Последние удары по Украине доказывают это», — резюмировал еще один участник обсуждения.

Поводом для бурной дискуссии стали слова Владимира Путина, прозвучавшие во время завершающего этапа учений Тихоокеанского флота. Президент России подчеркнул, что Россия будет зеркально отвечать Западу на захват торговых судов, причем подобные жесткие меры коснутся любых акваторий, включая Тихоокеанский регион.