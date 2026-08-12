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В Европе отреагировали на информацию ЦРУ о «планах» России

Lenta.ruиещё 1

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило Европу о якобы планах России проводить «гибридные военные операции», однако признаков такой активности нет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В Европе отреагировали на информацию ЦРУ о «планах» России
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Как утверждают источники, Россия якобы может «представлять угрозу» для стран Балтии и Польши из-за «риска проведения так называемых гибридных военных операций».

При этом представитель европейской разведки заявил, что «нет никаких признаков того, что Москва готовит атаку или вторжение».

Москва неоднократно отрицала сообщения о якобы имеющихся намерения напасть на Европу. Президент РФ Владимир Путин отметил, что подобные заявления — это полная чушь и прямая ложь. Он также назвал бредом слова европейских политиков о подготовке к войне с Россией.