В Европе отреагировали на информацию ЦРУ о «планах» России

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило Европу о якобы планах России проводить «гибридные военные операции», однако признаков такой активности нет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как утверждают источники, Россия якобы может «представлять угрозу» для стран Балтии и Польши из-за «риска проведения так называемых гибридных военных операций».

При этом представитель европейской разведки заявил, что «нет никаких признаков того, что Москва готовит атаку или вторжение».

Москва неоднократно отрицала сообщения о якобы имеющихся намерения напасть на Европу. Президент РФ Владимир Путин отметил, что подобные заявления — это полная чушь и прямая ложь. Он также назвал бредом слова европейских политиков о подготовке к войне с Россией.